Onderwijsinspectie doet aangifte tegen bestuurder Deventer middelbare school

De aangifte bij het OM is gebaseerd op onderzoeken naar de huisvesting van de scholen en de bijbehorende transacties, staat op de website van de inspectie.

Rechter

Wat in die rapporten staat, blijft voorlopig onduidelijk. De bestuurder is een juridische procedure gestart om publicatie (tijdelijk) tegen te houden, aldus de inspectie. Pas als de rechter groen licht geeft worden de rapporten openbaar. Op de aangifte doet de inspectie geen toelichting.

Drie van de acht scholen kwamen vorig jaar onder verscherpt financieel toezicht van het ministerie. Dit na een rapport van onderwijsinspectie, dat sprak van belangenverstrengeling, teveel bevoegdheden bij één persoon en het ontbreken aan deugdelijk toezicht en financieel beheer. Drie van de scholen (Amsterdam, Hoorn en Utrecht) kregen het predicaat zeer zwak, het laagste oordeel.

Dagblad Trouw schreef vorig jaar uitgebreid over de scholen en belichtte als voorbeeld een constructie. Waarbij de bestuurder via een stichting eigenaar en leverancier was van een zelf ontwikkeld leerling- en lessysteem. Iedere scholenstichting betaalt voor dat systeem, terwijl de bestuurder ook aan het hoofd staat van de betreffende SvPO-school.

Onafhankelijk

Volgens de Inspectie kan daarmee de onafhankelijkheid van de bestuurder in het geding komen. Ook werd geld voor de ene school in vastgoed gestopt van een andere school. Dat stond volgens de Inspectie niet in de jaarrekeningen, die ‘onvolledig’ werden genoemd. Van Denderen was het oneens met die rapporten en spande (opnieuw) een rechtszaak aan tegen de inspectie.

Van Denderen zegt in een reactie dat ‘de aangifte mede bedoeld lijkt om druk te zetten vanwege de discussies die we met de inspectie hebben over de organisatie van de scholen'. Kritiek op de wijze waarop de school de huisvesting financiert noemt hij ‘onterecht’. Als startende school is het ‘ingewikkeld’ om goede huisvesting te realiseren, stelt de bestuurder.

Dat zaken (ook) via informele lijnen gaan noemt hij ‘onvermijdelijk’, in een kleine organisatie met familie aan boord. ,,We denken dat we er op een goede manier mee omgaan.”

Volgens Trouw-onderzoek is er ‘een ingewikkelde stichtingenstructuur, die verdachte transacties mogelijk maakt’. SvPO staat bekend om kleine klassen, met veel aandacht voor de leerlingen en weinig huiswerk.

