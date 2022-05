Onderzoek naar Deventer moordzaak afgerond; vooralsnog geen herziening

Het jarenlange onderzoek van advocaat-generaal Diederik Aben naar de Deventer moordzaak is afgerond. Dat heeft de Hoge Raad maandag bekendgemaakt. De onderzoeksresultaten - die niet bekend zijn gemaakt - geven Aben zelf géén aanleiding om een herzieningsvraag in te dienen.

De Deventer moordzaak is één van de langstlopende zaken uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht en draait om de moord op Jacqueline Wittenberg, een rijke weduwe die in 1999 in haar huis in Deventer om het leven werd gebracht.

Ernest Louwes - de executeur-testamentair van de weduwe, die later bekend kwam te staan als ‘de boekhouder’ - is daar na een jarenlange juridische procedure voor veroordeeld tot twaalf jaar cel. Zijn dna was gevonden op de blouse van het slachtoffer.

Onschuldig

Louwes heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. In 2009 kwam hij vrij, nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. In 2013 vroeg de advocaat van Louwes, Geert-Jan Knoops, om opnieuw onderzoek te laten doen in aanloop naar een eventuele herziening. Hij denkt dat door dit onderzoek nieuwe feiten of inzichten op tafel kunnen komen, waardoor de zaak heropend kan worden.

Dat nadere onderzoek is gedaan door Diederik Aben, de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Een eerder verzoek tot herziening wees de Hoge Raad in 2008 nog af. Het belangrijkste deel van het nadere onderzoek van Aben is in 2018 afgerond. Daarna volgde nog een onderzoek van forensisch onderzoekers die onder meer zijn verbonden aan een coldcaseteam van de politie Amsterdam.

Volledig scherm Het huis waar Jacqueline Wittenberg in de herfst van 1999 om het leven is gebracht. © FOTO HISSINK

Deze forensisch onderzoekers keken opnieuw naar het DNA-onderzoek in de zaak. Dat was met advocaat Knoops zo besproken, omdat hij eerdere onvrede had geuit over onderzoek dat Aben liet verrichten naar het DNA-materiaal door een Engelse DNA-deskundige.

Herzieningsaanvraag?

De Hoge Raad heeft vandaag bekend gemaakt dat ook dit onderzoek is afgerond en alle onderzoeksresultaten beschikbaar zijn gesteld aan de advocaten van Louwes. ‘De onderzoeksresultaten geven de AG geen aanleiding zelf een herzieningsaanvraag in te dienen’, schrijft de Hoge Raad, zonder de onderzoeksresultaten bekend te maken.

De advocaten van Louwes kunnen met de resultaten wél een herzieningsverzoek indienen. Het is goed mogelijk dat zij dit doen. Of zo'n herziening er komt, is uiteindelijk aan de Hoge Raad.

Advocaat Geert-Jan Knoops wil over de inhoud van de onderzoeksresultaten voorlopig niets kwijt. ,,We gaan deze eerst grondig bestuderen en met cliënt Louwes bespreken”, zegt hij.

Het onderzoek van Aben heeft uiteindelijk jarenlang geduurd. ‘Het onderzoek heeft aanzienlijk meer tijd in beslag genomen dan vooraf was verwacht; dat komt onder meer omdat ook andere, recente zaken veelvuldig de aandacht hebben gevraagd van de forensisch onderzoekers. Ook de coronaproblematiek heeft bijgedragen aan de lange duur van het onderzoek’, schrijft de Hoge Raad.

