Ongeluk op A1 bij Deventer: rijstrook weer open, file opgelost

Met video Viskraam vliegt in brand in Deventer: ‘Gelukkig was mijn dochter superalert, ik ben zó trots op haar!’

De viskraam van Vishandel Thijs aan de Spaarpotstraat in Deventer is zaterdagmiddag in brand gevlogen nadat de vlam in de pan sloeg. De 21-jarige medewerksters konden de eerste vlammen doven waarna de brandweer het bluswerk overnam.

25 september