Ongeluk op A1 van Hengelo naar Apeldoorn: drie rijstroken dicht bij Deventer

Geparkeer­de auto beschoten in Deventer: buurtbewo­ners linken knallen niet aan beschie­ting

Urenlang bleef een beschoten, geparkeerde auto in Deventer onopgemerkt. Vanochtend rond 5.30 uur hoorden buurtbewoners van de Egidius de Montestraat in de wijk Keizerslanden wel een aantal knallen, maar dit linkten ze niet aan een beschieting. Er was niemand in de auto aanwezig op dat moment.

19 juni