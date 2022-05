Onrust in kinderrijke wijk Vijfhoek Deventer: er zouden verdachte busjes met kinderlokkers rondrijden

Ouders in de Vijfhoek in Deventer zijn geschrokken en gealarmeerd over bestelbusjes die vrijdag en zaterdag verdacht rondreden in de kinderrijke wijk. Eén meisje van 6 werd door een bestuurder van zo'n busje gewenkt, waarna ze geschrokken naar huis rende. De moeder heeft melding gedaan bij de politie, die extra heeft gesurveilleerd en onderzoek heeft verricht naar in totaal drie meldingen van verdachte busjes.