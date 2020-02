Onrustige jongen (15) op station Deventer betrapt met wapens in broek

In Deventer laat je straks een ‘handpoke’ tattoo zetten mét bijbeho­rend ritueel

20 februari Tattooshops zijn er in Deventer al veel, maar nog niet zo één als die van Kristjan Schwarz (40). Sterker nog, in heel Nederland bestaat het nog niet. In zijn nieuwe tattooshop Grey Moon zet hij namelijk handpoke tattoos, oftewel handgezette tatoeages. “Op aanvraag doen we dit met een ritueel of ceremonie.”