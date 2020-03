Ontstekers van ‘vliegende bom’ bij Wilp moeilijk te verwijderen, EOD stapt over op plan B

VIDEO Vier Deventer roeisters doen mee aan een van de meest prestigieu­ze roeiwed­strij­den ooit: ze varen de Atlanti­sche oceaan over

7:16 Je ego moet in de cabines blijven. Astrid Janse uit Deventer windt er geen doekjes om. Als ze eind dit jaar aan de oversteek van de Atlantische Oceaan begint in een roeiboot, moet het viertal roeisters, de Dutchess of the Sea, een geoliede machine zijn. Dat elkaar er doorheen sleept, steunt en positief houdt. En geniet.