‘Onvoorspelbare’ wachttijdvoorspellers in Deventer: ergernis of juist handig voor fietser?

Is het nou een secondenspel of een ander, onduidelijk ritme? Bij de Fietsersbond Deventer zijn ze er niet uit hoe de bekende tellertjes op de verkeerslichten - dikwijls met cijfertjes, puntjes kan ook - aftellen, tot de fietser mag oversteken. ,,De ene keer denk je: het zijn seconden, de andere keer gaat het aftellen tergend langzaam of blijft zelfs hangen", constateert Bas van Roessel van de Fietsersbond. ,,Of ze doen het helemaal niet; je vraagt je af of de techniek de fietser dan opmerkt. We krijgen er al langer veel klachten over.”