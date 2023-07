Ook op deze strook naast Deventer station komen woningen: ‘Ik vind 45 meter geen hoogbouw’

Met video Dit weekend een artiest, nu nog even bouwvakker: zo bereiden theaterma­kers zich voor op Deventer op Stelten

Deventer staat al een beetje op stelten. De opbouw voor straattheaterfestival Deventer op Stelten is begonnen. Op het Grote Kerkhof, bij de Bergkerk, de Lebuïnuskerk, op de Brink en achter de Waag worden raadselachtige constructies in elkaar gezet. De theatermakers zijn even een soort bouwvakkers.