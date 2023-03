Ook trainer René Hake baalt van gemis supporters Go Ahead Eagles: ‘Die steun voel je altijd’

Huurders in Salland zien niet langer wat hun huis waard is: ‘Dat WOZ-waar­de geen invloed heeft op huurprijs is onzin’

Wie in Deventer, Raalte of Olst-Wijhe in een sociale huurwoning woont, ziet sinds dit jaar de WOZ-waarde van het huis niet langer op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staan. Huurder Willy Lourenssen uit Raalte vindt dit onbegrijpelijk. „Dat de WOZ-waarde geen invloed heeft op de huurprijs is onzin. Wij hebben recht op deze informatie.”