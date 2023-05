Op grote hoogte voortzoeven over de IJssel: het kan dit Hanzejaar in deze Deventer haven

Ineens bleek arts Freek zélf doodziek te zijn: ‘Slecht nieuws brengen raakt me nu meer’

Freek van Hout is in de kracht van zijn leven. Draait lange, intensieve diensten als arts op de spoedeisende hulp in het Deventer Ziekenhuis, in zijn vrije tijd volleybalt hij. Tot die dag dat hij zijn eigen diagnose stelt. ,,Ik lag daar en dacht: Freek, over een half uur zal niets meer hetzelfde zijn.” Dit zijn de lessen van de spoedarts die zelf patiënt werd.