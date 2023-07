Op krachten komen vóór je operatie, dit ziekenhuis helpt erbij: ‘Ik heb kanker maar ben fitter dan ooit‘

MET VIDEO Zo ontstaat een tornado zoals in Apeldoorn: ‘Kan in korte tijd veel schade aanrichten’

Heel erg bijzonder. Zo classificeert Jeroen Elferink, meteoroloog bij Weerplaza, de tornado die vanmiddag over het gebied rond Apeldoorn trok. Ze komen zo’n een à twee keer per jaar in Nederland voor. Maar hoe ontstaat zo’n windhoos?