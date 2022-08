Op rolletjes! 4 x fijne skeelerroutes in of vlakbij Deventer

met video Eag­les-icoon gaat het veld op met vluchtelin­gen in Heeten: ‘Zodat ze even uit de sleur komen’

Van Saudi Arabië tot de Malediven en van Congo tot China. Martin Koopman (66) trainde voetbalteams in de verste uithoeken van de wereld. De oud-speler van Go Ahead Eagles verblijft nu bij familie in Raalte en gebruikt zijn opgedane ervaring om vluchtelingen in Heeten bij te scholen op voetbalvlak. ,,Ik vind veel van het asielbeleid, maar doe dit graag voor die kinderen.’’

15 augustus