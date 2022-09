Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips dit weekend!

Volledig scherm Werk van Norbert Tadeusz uit 1997, acrylverf op doek 239x295 cm © Estate of Norbert Tadeusz

EXPOSITIE

Groots schilderwerk Norbert Tadeusz

Kleurrijke schilderkunst van de Duitse schilder Norbert Tadeusz vind je in Museum MORE in Gorssel. Als eerste in Nederland toont MORE een groot overzicht van Tadeusz (1940-2011),die bekendstaat om zijn flinke formaten schildersdoek en het op expressieve en dramatische wijze schilderen van het leven als een groots spektakel.

Volledig scherm Archieffoto met de start van de Botterdagen in 2019. © Van de Biezen

EVENEMENT

Botterdagen in Elburg

Elburg staat drie dagen lang in het teken van botters, monumenten, vis en ambacht. Wie gek is op het authentieke haven- en waterleven, zit dit weekend goed in het vestingstadje. Zo zijn er lokale proeverijen, exposities, muzikale optredens, demonstraties van oude ambachten, binnenvarende botters en verse vis. Het complete programma is te vinden op de website.

Volledig scherm Foto ter illustratie. In Burgerweeshuis is zaterdag Boogie Nights. © Archief

MUZIEK

Swingen bij Boogie Nights

In het Burgerweeshuis in Deventer is het zaterdag ouderwets swingen geblazen op muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Voor deze speciale Boogie Night is alles uit de kast getrokken. Zo is er een verlichte dansvloer en draaien nostalgische videoclips op de achtergrond mee. Boogie Nights begint om 21.00 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Theateroptredens tijdens Heisa in Hattem. © Henri van der Beek

CULTUUR

Heisa in Hattem

In het centrum van Hattem barst het zaterdag van muziek, theater en voordrachtkunst in huiskamers, winkels, horeca, stadsmonumenten en op onverwachte binnenplaatsen. Oftewel Heisa in Hattem. Het culturele spektakel speelt zich af tussen 11.00 en 17.00 uur. Elk optreden duurt 20 minuten.

Volledig scherm Peter Pannekoek met zijn nieuwe show DNA. © Campagnebeeld

CABARET

Try-out met Peter Pannekoek

Gegarandeerd een avondje lachen? Dan moet je morgen en zaterdag in theater de Voorveghter in Hardenberg zijn. Daar staat Peter Pannekoek twee avonden met zijn try-outshow DNA. Een voorstelling over wat je achterlaat en of je het verleden los kunt laten om jezelf een toekomst te geven. Aanvang 20.15 uur.