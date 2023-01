Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm 1 december 3. Campagnebeeld-Tis-Hier-Geen-Hotel-2-Beeld-Govert-de-Roos-Floris-Liesker © persfoto

CABARET

‘Tis Hier Geen Hotel’

Bankhangen, lege verpakkingen in de kast en nog meer puberperikelen. Je hoort ze vrijdag in Theater Harderwijk allemaal voorbijkomen in een herkenbare en soms gênante voorstelling Tis Hier Geen Hotel 2. Cabaretières Ellen Dikker, Hanneke Drenth en Dianne Liesker laten zien hoe pubers hun thuis als hotel beschouwen. Aanvang 20.15 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Britta Maria zingt de liedjes van Charles Aznavour in Ommen. © Gamma-Rapho via Getty Images

MUZIEK

Charles Aznavour

Wegdromen met de liedjes van Charles Aznavour kan zaterdag in Theater Carrousel in Ommen. Het rijke oeuvre van de beroemde Fransman die heel de wereld veroverde met zijn prachtige liedjes en stem wordt bezongen door zangeres Britta Maria. Van La Bohème tot Emmenez-moi. Aanvang: 20.15 uur.

Volledig scherm Archieffoto: Schaatsnacht Deventer. © Ronny te Wechel

EVENEMENT

Schaatsnacht Deventer

Publiek en schaatsliefhebbers kunnen vrijdag naar het spektakel Schaatsnacht van Deventer in de Scheg. Daar testen schaatsers uit heel Nederland of ze klaar zijn voor de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. De afstanden die geschaatst worden zijn 25, 50 en 100 km. Iedereen moet voor middernacht finishen.

Volledig scherm Foto van het Giroboekje ontworpen door Fré Cohen (1903-1943) © Eigen foto

TENTOONSTELLING

Grafisch kunstenares Fré Cohen

In Museum Sjoel in Elburg is vanaf vrijdag een tentoonstelling te zien over Fré Cohen. De in Amsterdam opgegroeide Cohen behoorde tot een van de belangrijkste vooroorlogse grafisch kunstenaars in Nederland en heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Naast grafisch werk zijn ook tekeningen, penningen en schilderijen te zien.

Volledig scherm De Amy's Legacy band speelt zaterdag in Lochem. © NTR

CONCERT

Amy Winehouse (try-out)

De 10-koppige band Amy’s Legacy neemt het publiek zaterdag in Schouwburg Lochem mee op een emotionele reis en viert het leven en de muziek van Amy Winehouse. De show is afwisselend swingend, soulful, intens en emotioneel. Grote hits als Rehab, Back to Black en Valerie komen zeker voorbij. Aanvang 20.00 uur.