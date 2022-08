Open Monumentendag in Deventer: dit is je kans om binnen te kijken bij de watertoren

indebuurtHeb je altijd al binnen willen kijken bij de watertoren in het Nieuwe Plantsoen? Dat kan tijdens Open Monumentendag. Er zijn dan in heel Nederland monumenten gratis opengesteld voor publiek, zo ook in Deventer.

Eigenlijk zijn er twee open monumentendagen. Op zowel 10 als 11 september 2022 kan je bij monumentale plekken een kijkje nemen. Het doel van Open Monumentendag is om mensen bekend te maken met het monumentale erfgoed in ons land. En bovendien is het leuk dat je plekken kunt bezoeken waar je normaal niet zomaar binnenkomt!

Dit is er te doen in Deventer

Tijdens de monumentendagen is er van alles te doen in Deventer. Van rondleidingen en tentoonstellingen tot concerten, fietsroutes en bezigheden voor kinderen. Je kunt onder andere een kijkje nemen bij verschillende prachtige monumentale panden in hartje Deventer. Denk aan de Linnenkist of de voormalige Sallandsche bank. Wat dacht je van de Grote Synagoge of Kunstenlab.

Ook buiten het centrum is genoeg te zien. Neem een uitstapje naar het Havenkwartier en bekijk de Grijze Silo van binnen. Of die anders silo, de Zwarte Silo. Ga gluren in de dorpskerk van Bathmen of stap binnen bij de Bolwerksmolen. Dat is trouwens echt een aanrader als je met kinderen gaat.

Er zijn meer kinderactiviteiten. Zo kunnen ze meedoen aan de Route van Goud Speurtocht. De tocht gaat door de Assenstraat en de Polstraat, de oudste straten van de monumentale binnenstad van Deventer.

Kies zelf welke speurtocht je wil doen. Door de Assenstraat of door de Polstraat? Allebei kan natuurlijk ook! Onderweg kom je bijzondere snijramen en gevelstenen tegen. Deze versieringen vertellen iets over de geschiedenis van het pand, een gebeurtenis of een persoon.

Haal de Route van Goud op bij een van de informatiepunten bij museum de Waag of op het Grote Kerkhof tegenover het stadhuis. Start vanaf daar de speurtocht. Na afloop ligt er voor de kinderen een kleine verrassing klaar (tot 16.00 uur). Het hele programma van Open Monumentendag in Deventer vind je hier.

Het thema van Open Monumentendag 2022

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag ‘Duurzaam duurt het langst’. Door de jaren heen hebben die monumentale panden zich moeten aanpassen aan de normen voor duurzaamheid, binnen de grenzen van wat mogelijk is bij cultureel erfgoed. Tijdens de monumentendagen in 2022 krijg je een kijkje in hoe de monumentale gebouwen duurzamer zijn gemaakt.