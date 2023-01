Opmerkelijk: Nul (!) bezwaren van buren tegen forse woontoren aan rand Deventer binnenstad

Nul (!) bezwaren van aanwonenden of bedrijven tegen de bouw van een dik vijftig meter hoge woontoren in het Deventer stationsgebied. Best opmerkelijk nu bouwplannen elders in de stad, zeker als ze de hoogte in gaan, dikwijls ‘gedoe’ opleveren. Een gelopen koers is de komst van ‘het zusje’ naast de Leeuwenbrug nog niet. ,,Wij mikken op een bouwtijd van twee jaar.”