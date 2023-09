Opnieuw gaan geparkeerde auto's in Deventer in vlammen op

1944-2023 Rijssen verliest zijn ‘Koning Parkgebouw’ en brandweer­boeg­beeld Henk Wolterink

Hij geldt als één van de oprichters van bouwbedrijf AKOR, was jarenlang brandweercommandant, blies Het Parkgebouw nieuw leven in en stortte zich gedurende zijn leven op talloze andere taken. Je gaat je bijna afvragen hoe het verder moet met Rijssen, nu Henk Wolterink er niet meer is. Hij overleed afgelopen woensdag na een ziekbed van enkele weken. Henk Wolterink werd 79 jaar.