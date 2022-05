Optocht, revue en livemuziek: feestgangers kunnen in juni weer ouderwets losgaan tijdens Dijkerhoeksfeest

Meisje van Deventer regendou­che heet Roos: ‘Eerst was ik boos, nu kan ik er wel om lachen’

Ze is boven water, het meisje dat donderdag in een Deventer tunnel een regendouche over zich heen kreeg. De video van het voorval ging viral, maar het ging allemaal aan de 13-jarige Roos Leijen – zoals ze heet – voorbij. Totdat een vriendin haar er zaterdag op wees. ,,Ik was totaal flabbergasted.’’

23 mei