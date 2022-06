Opvallende megavlag siert Deventer Waag, maar waarom? ‘Er gaat wel een lampje branden’

Deventer zet rem op windmolens en grote zonnepar­ken: ‘Lastig om het eens te worden’

Deventer laat de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn los. Dat betekent dat Deventer op korte termijn afziet van de komst van flink wat windmolens en grote zonneparken. Het systeem van gescheiden afval inzamelen (diftar) komt ter discussie te staan. En er moet snel duidelijkheid komen over een vernieuwd poppodium Burgerweeshuis, in het havengebied.

15 juni