Oudste stenen woonhuis van Nederland staat in Deventer en is vanaf nu eindelijk voor iedereen te zien

wedstrijdverslag Zelfs drie goals tegen Feyenoord is voor GA Eagles niet genoeg, het blijft wachten op eerste punten

Het zag er na een kwartier zo mooi uit voor Go Ahead Eagles: 2-0 voor tegen Feyenoord en eindelijk weer eens vlot, aanvallend voetbal. Aan het eind van de rit bleek het echter weinig waard: de Rotterdammers poetsten de achterstand nog voor rust weg en trokken in de tweede helft de winst naar zich toe. Onverdiend was dat niet, want GA Eagles bleek verdedigend veel te broos om aanspraak te maken op het eerste punt van de competitie: 3-4 in een waar doelpuntenfestijn.

4 september