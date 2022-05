Oxe, Diepenveen en Schalkhaar pakken uit tijdens Hemelvaart

In buurtschap Oxe, ten oosten van Deventer, is een open boerderijdag op de MariaHoeve (van 10.00 tot 16.00 uur). Kinderen kunnen dieren aaien, springen op een een springkussen, de boerenstormbaan beklimmen en het boerenleven ontdekken. HAVOXL leerlingen van de Boerhaave maken van eigen melk crêpes en pannenkoeken. De opbrengst gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij.

In Diepenveen is in de pastorietuin naast de kerk de Lentefair (11.00 tot 17.00 uur) terug van weggeweest. De fair heeft een groen karakter, waar in een mooie omgeving standhouders uit de regio hun groene en ambachtelijke producten aan de man brengen. Er is een terras voor koffie, thee en taart. De kerk is open voor bezichtiging en een tentoonstelling.