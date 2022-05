Paar duizend bezoekers overspoelen nieuwe stadsboerderij in Schalkhaar: ‘Klanten kunnen hier zien waar hun producten vandaan komen’

Mede dankzij Gerrit Eggink veranderde verpauperd Bergkwar­tier in Deventer parel: ‘Groot verlies’

Gerrit Eggink is op 92-jarige leeftijd overleden. De bekende Deventenaar had een groot aandeel in het herstel van het Bergkwartier. Nu een middeleeuwse pareltje, in de jaren 60 een verpauperde ‘krottenbuurt’. Minder bekend misschien: Eggink was een echte voetballiefhebber. ,,Hij reed John Oude Wesselink persoonlijk naar een trainingskamp in Oostenrijk.”

