Paasvuren in de regio en oostenwind: RIVM waarschuwt voor smog

Het RIVM verwacht vanaf zaterdag 16 april in heel Nederland kans op smog door fijnstof. Naar verwachting is de luchtkwaliteit hierdoor ‘onvoldoende’ tot ‘slecht’. Dit komt door de paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland en door het rustige weer met oostelijke wind. De smogwaarschuwing geldt tot en met eerste paasdag.

Hinder

De rook, stof en geur kunnen hinder veroorzaken. Mensen die er last van hebben, wordt aangeraden om zware lichamelijke inspanning te vermijden. De verwachting volgens het RIVM is dat in grote delen van Nederland de fijnstof concentraties verhoogd zijn. Of en in hoeverre er ook hinder van ondervonden wordt, hangt onder meer af van de windrichting, windsnelheid en de afstand tot de paasvuren.

Vanwege de smogwaarschuwing geeft het RIVM voor heel Nederland gelijk ook een stookalert af. Dan wordt geadviseerd om geen hout te stoken in kachels of open haarden, omdat dit leidt tot (nog) hogere fijnstofconcentraties.

Stookalert

Dit terwijl er dus wel honderden paasvuren worden aangestoken. Het RIVM erkent die bijzondere situatie: ‘Dit komt voort uit de criteria waarop het afgeven van een stookalert is gebaseerd. Door een stookalert af te geven wordt beoogd de luchtkwaliteit niet nog verder te verslechteren’, meldt het rijksinstituut. Het alert geldt voor zaterdag en zondag.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden van een verhoogde concentratie fijnstof.

Volledig scherm Bij een stookalert wordt geadviseerd om geen hout te stoken in kachels of open haarden. © GinoPress B.V.

Discussies

Met name de hoeveelheid fijnstofuitstoot bij paasvuren is inmiddels al een aantal jaren punt van zorg en leidt tot discussies over de traditie. Volgens onderzoeken van het RIVM veroorzaken vreugdevuren als het paasvuur, maar bijvoorbeeld ook de nieuwjaarsvuren, 1 procent van de jaarlijkse fijnstofuitstoot. De vuren veroorzaken ook zo’n 6 tot 7 procent van de PAK’s die jaarlijks vrijkomen. Dat zijn een soort kankerverwekkende deeltjes die zich hechten aan roet en die je binnen kunt krijgen tijdens ademhalen.

Op veel locaties wordt er dit weekend voor het eerst sinds jaren weer een paasvuur ontstoken. In 2019 was er in veel gemeenten al een verbod ingesteld vanwege de droogte in de natuur. In het voorjaar van 2020 en 2021 verpestte het coronavirus en lockdowns die samenkomsten.

De uitstoot van fijnstof door vreugdevuren is daardoor in de jaren 2019 en 2020 wel flink gedaald, blijkt ook uit onderzoek van het RIVM. Sinds 2010 wordt jaarlijks zo’n 150 ton fijnstof veroorzaakt door vreugdevuren tijdens Pasen of oudjaar. In 2019 was die hoeveelheid gedaald naar 60.600 kilo. Een jaar later zorgden de paasvuren voor ‘slechts’ 3098 kilo aan uitstoot.

