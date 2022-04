Parasieten vermoedelijke oorzaak van massale vissterfte in Deventer: ‘Treft vooral de oudere vis’

Streep door WK-start Holtenaar Rietman na crash bij ONK zijspan­cross in Oldebroek

Dion Rietman mist door een crash de WK-start in Markelo van volgende week. De Holtense bakkenist, die met zijn stuurman Justin Keuben bij de eerste drie ONK-races van het seizoen derde werd, crashte zaterdag hard tijdens de eerste manche in de vierde etappe in Oldebroek. Daarbij ging zijn schouder uit de kom, en liep hij een breuk op in de kop van zijn bovenarm.

17 april