Passant ziet takken op de weg, trapt op de rem en ontdekt gecrashte auto in buitengebied Twello

Villa gevallen vastgoed­mag­naat Ger Visser in verkoop

Van eigenaar van talloze kantoorpanden en zelfs het GelreDome, naar het kwijtraken van je eigen huis. De villa in Gorssel van de gevallen vastgoedtycoon Ger Visser gaat over twee weken in de verkoop. Daarmee komt er definitief een einde aan het Eurocommerce-tijdperk. Al heeft Visser al laten weten te blijven strijden voor zijn huis.

5 september