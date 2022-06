Peperdure auto's voor de deur van Deventer Ziekenhuis (met een goede reden): 'Vannacht niet geslapen’

Cultureel festival voor en door Deventer buurtgeno­ten in wijk Keizerslan­den

Cultuur Festival Keizerslanden is een festival én markt ineen voor en door bewoners in de Deventer wijk Keizerslanden. Zondag 12 juni is er van 14.00 tot en 17.00 uur van alles te beleven, zodat buurtgenoten elkaar ontmoeten en beter leren kennen.

10 juni