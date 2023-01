Pickwick Players zetten overwicht tegen Waterland om in overwinning

Als blessu­respook wegblijft en ‘man van glas’ sterker wordt, is handhaving Go Ahead Eagles geen probleem

De uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk had zaterdag de zeventiende van het seizoen moeten zijn voor Go Ahead Eagles. Precies halverwege, mooi moment voor een tussenbalans. Maar ach, ook met Brabantse sneeuw als spelbederver valt in de eerste ‘competitiehelft’ genoeg op bij de Deventer eredivisionist.

