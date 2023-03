Plan omstreden reclamemasten A1 bij Deventer brengt veel teweeg: ‘Ontwerp zit echt aan de grens’

Wéér kleurt water rood in Deventer en Intratuin zit ermee in haar maag

Water in Deventer dat ineens rood kleurt door een plantje. Het is niet de eerste keer in de stad. En nu zit de Intratuin ermee in haar maag. De grote kroosvaren zien er misschien onschuldig uit, maar dat is het plantje niet. ,,We gaan ervoor zorgen dat het niet weer terugkeert.’’