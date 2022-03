Portiekflats Hobbemastraat in Deventer moeten wijken voor 96 moderne flats

Fietsers­bond Deventer wil veiligheid Rielerweg op agenda nieuwe gemeente­raad houden: ‘Niet langer in de wachtkamer’

De Fietsersbond Deventer wil dat de gemeente zo snel mogelijk met een plan van aanpak komt voor de Rielerweg. Het is volgens de belangenvereniging onveilig in de straat en daarom hebben ze een lijst met gewenste aanpassingen gemaakt. „De gemeenteraad wisselt en we willen niet dat het naar de achtergrond raakt”, zegt Bas van Roessel, voorzitter van afdeling Deventer van de Fietsersbond.

22 maart