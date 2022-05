Postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis aan nabestaande oud-militair Flipse

‘Onderzoe­ker door bureau uit Deventer neergezet als extremist’

Twee instellingen die zich bezighouden met extremistisch gedachtegoed in Nederland stonden vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Zwolle voor een kort geding. Het in Deventer gevestigde NTA wordt ervan beschuldigd een medewerker van het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) in een rapport neer te zetten als een extremist.

28 april