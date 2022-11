Producer verbolgen over vertrek Hazes junior: ‘Dré laat nog steeds niets van zich horen en dat steekt’

Is er een einde gekomen aan ‘Team Hazes’ in Holten? Dat lijkt er wel op, nu zanger André Hazes junior op de social media een video deelt waarin te zien is dat hij elders met een grote groep schrijvers werkt aan nieuwe liedjes. De laatste zeven jaar deed de zanger dat in de Rooftop Studio in de Holtense buurtschap Espelo, onder leiding van producer Edwin van Hoevelaak.