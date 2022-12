Professor Ewine van Dishoeck vertelt ruimteverhalen in Kulturhus Holten

Bouwstenen voor leven in de ruimte, kan dat? Op die vraag geeft professor Ewine van Dishoeck woensdag 21 december antwoord tijdens Holtens Science in Kulturhus Holten.

Ewine van Dishoeck is wereldberoemd geworden met haar pionierswerk naar moleculen in de ruimte. Zo houdt ze zich momenteel bezig met de speurtocht naar water en de waterkringloop in het heelal. Met dit onderzoek worden vragen beantwoord als ‘waar komt het water in onze rivieren vandaan?’ en ‘kan er leven zijn op andere planeten of zelfs buiten ons zonnestelsel?’

Van Dishoeck is moleculair astrofysicus en kijkt met name naar de ruimten tussen de sterren. Die zijn, zoals meer dan 100 jaar geleden is ontdekt, niet leeg, maar gevuld met een heel erg ijl gas. De interstellaire wolken zijn om meerdere redenen interessant. Die wolken vormen nieuwe sterren en planeten en zo’n wolk is een uniek chemisch laboratorium.

Over het onderzoek en de nieuwste ontwikkelingen in de ruimte vertelt Van Dishoeck op woensdag 21 december in Kulturhus Holten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd door Stichting Holten Science. De stichting houdt meerdere bijeenkomsten per jaar die ook geschikt zijn voor scholieren. Kaartjes zijn online verkrijgbaar via kulturhusholten.nl. De toegang is gratis.