Publiek de grote verliezer na afgelast duel GA Eagles: ‘Gaat nergens over’

Pim, Jules en Jos lopen voor Rotary Voorst het Pieterpad in een maand tijd

Van Pieterburen naar Maastricht: een tocht van bijna 500 kilometer. Voor Pim, Jules en Jos van Rotary club Voorst geen probleem, ze doen het namelijk voor vier goede doelen. Ze lopen niet alleen om geld in te zamelen, maar kijken ook mee hoe het geld terechtkomt. ,,We zijn echt ‘people of action’.’’