Pubquiz, schrijfcafé en trashdating: 5 x doordeweekse uittips in Deventer

met video Bijna 100 medewer­kers uit pand Friesland­Cam­pi­na na brand: ‘Vooral gevaarlijk met al dat melkpoeder’

Vanwege een grote brand in de melkpoedertoren van FrieslandCampina in Lochem moest de hele fabriek vanmorgen uit voorzorg worden ontruimd. Door de melkpoeder was er ‘in het extreemste geval’ een risico op een explosie, aldus de brandweer. Bijna honderd medewerkers werden opgevangen in het gemeentehuis. „Ineens ging het alarm af en moesten we van het terrein af.”