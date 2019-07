Puck (7) vist doorgeladen pistool uit vijver in Deventer

Puck (7) en zijn vader Jacco hebben woensdagmiddag een doorgeladen pistool uit een vijver in Deventer gevist. Gelukkig hadden ze snel in de gaten dat het menens was.

Pucks opa is politieman en thuis wordt wel vaker gesproken over spannende vondsten met magneetvissen: Soldatenhelmen, granaten, inbrekerstuig, geweren. Niet dat ze die eerder zelf vonden. Maar is dus ook gevaarlijk. Pucks opa Henk de Man wil dan ook vooral waarschuwen. ,,Het is een leuke hobby. Maar houd kinderen in de gaten.”

Het is een beetje een spagaat: De Man schrok natuurlijk vooral, door het verhaal van zijn kleinzoon, maar handelde ook gelijk als politieman. ,,Het wapen is opgehaald door mijn collega's en wordt op dit moment onderzocht. Het lag nog niet heel lang in het water, dat kon je duidelijk zien. Maar het was doorgeladen. Alleen de veiligheidspal zat er gelukkig nog op. Je wilt er niet over nadenken wat er anders had kunnen gebeuren.”

Volledig scherm Vader Jacco, kleinzoon Puck en opa Henk de Man op de brug aan de Zwaluwenburg: met magneetvissen is het altijd spannend wat je nu weer boven water krijgt. © Rob Voss

Want dat er een pistool gevonden wordt, is al heel bijzonder. Dat een 7-jarige die geen idee heeft of dat ding echt is, het opvist is nog uitzonderlijker. En dat het uitgerekend dat kleinzoon van De Man is... ,,Ik dacht: we moeten de andere magneetvissers waarschuwen", vult De Man aan. Het is duidelijk: de foto van het wapen die De Man toont, is helder. Een gemiddelde 7-jarige zou -in z'n uppie- misschien best eens kunnen gaan prutsen. Kijken of er iets gebeurd als je de trekker overhaalt.

Ballistisch onderzoek naar sporen moet uitmaken of het wapen bekend is bij de politie. Daar is nu het wachten op. Maar ondertussen is Puck al weer bezig met zijn favoriete hobby. Elke dag vind je wel iets. Een kroonkurk, metaalsplinters, een spijker. ,,Of veel van die lachgaspatronen nu", zegt De Man. ,,Machtig interessant vindt hij dat natuurlijk. Nee, dit is geen reden om niet meer te magneetvissen. We moeten alleen alert zijn.” Of het opgeviste wapen bekend is bij de politie is nu nog niet duidelijk.