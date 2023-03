Punten, plaats op ranglijst: tussenbalans GA Eagles gelijk aan vorig seizoen

indebuurt.nl Week Zonder Vlees: 6 x bij deze restau­rants in Deventer eet je vega(n)

Het is de Nationale Week Zonder Vlees! Laat jij geen dag voorbij gaan zonder een stukje vlees op je bord, of ben je flexitariër, pescotariër, vegetariër of veganist? Als je op zoek bent naar een restaurant in Deventer waar je vega(n) kunt eten, dan zijn er genoeg vegetarische of veganistische opties in het centrum te vinden. Wij zetten zes restaurants voor je op een rijtje.