Rapper Snelle uit Deventer moet op podium vragen om brandblusser: de vlam brandt écht

video & updateJe verzint het niet: rapper Snelle uit Deventer die op het podium zingt over de ‘vlam die brandt als nooit tevoren’ en even later moet vragen om een brandblusser. Want er is echte fik.

Het overkwam de rapper vrijdagavond in Enschede, in Metropool. Een monitor op het podium vatte vlam. De crew van Snelle wist het vuur snel te blussen. ,,Ik weet niet goed hoe ik hiermee moet omgaan’’, zei de Deventenaar tegen zijn publiek, om gevat daaraan toe te voegen: ‘Maar de vlam brandt weer als nooit tevoren.’

Schoenen

Het is een zin uit de hit Reünie die hem wereldberoemd in heel Nederland maakte. Hij zingt over een schoolreünie waar zijn vroegere pesters hem met de moed in de schoenen de hand zullen schudden. Want Snelle is nu een grote meneer, bekend omdat hij zijn droom waar heeft kunnen maken: rapper worden.

Koudvuur

,,Je verzint het niet’’, zegt directeur Johan de Jong van Metropool. Zingen over vuur en dan een vlam zien... ,,Er werd een koudvuurfontein gebruikt op het podium. Een vonkje was in het schuim van de monitor terecht gekomen. En dat ging branden. Het was maar aan klein vlammetje.’’

Rammstein

De crew was het vuurtje snel de baas. ,,Het heeft zelfs geen blijvende schade aangericht. Het incident is voor De Jong geen reden om koudvuur af te schaffen in Metropool. ,,Nee joh, we hadden hier kort geleden Feurengel, vuurengel. Dat is dé tribute-band van Rammstein.’’ Daar gebruiken ze pas van die fonteinen.

Hot

De Jong: ,,Het is hetzelfde als sterretjes op oudjaarsavond of op een feesttaart. Er springt weleens een vonkje weg. Het podium is ruim genoeg, er gebeurt eigenlijk nooit wat mee.’’

Nadat de beelden in de media belandden, ging het nieuws over Snelle en zijn vlam rond als een lopend vuurtje. De Jong, lachend: ,,Tja, Snelle is hot. Dat is duidelijk. Het was voor hem het eerste concert van een uitverkochte tour.’’ En daarmee was het in Enschede - inderdaad - een vlammende start voor de rapper uit Deventer.

De beelden zijn hier te zien: