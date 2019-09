Rechercheteam Deventer moordzaak erkent voor het eerst fouten, advocaat Knoops wil herziening moordzaak

Rechercheleider Jaap Visscher en rechercheur Ab Wormgoor reageren morgen in een speciale bijlage in de Stentor voor het eerst op alle kritiek over het politieonderzoek naar de spraakmakende moord. Maandag is het exact 20 jaar geleden dat weduwe Jacqueline Wittenberg (60) door wurging en vijf messteken in de borstkas om het leven kwam in haar woning aan de Zwolseweg. De rechercheurs blijven ondanks de gemaakte fouten wel overtuigd dat met Louwes de juiste dader is veroordeeld.