Rechter laakt bewindvoedersrol gemeente: ‘Deventer trok zichzelf voor als schuldeiser’

Deventer Schouwburg draagt als gastheer van benefiet­con­cert steentje bij voor Oekraïne

De Deventer Schouwburg zet zich in voor Oekraïne: op woensdag 30 maart is er een benefietconcert voor de oorlogsvluchtelingen. Het ‘Orkest van de Vrede’ treedt op, net als in vier andere Nederlandse steden.

18 maart