Regendouche in Veentunnel Deventer gevolg van ongelukkige timing: ‘De hele rioolput knalde er af’

videoDe plensbui waardoor een onfortuinlijke vrouw in Deventer een golf water over zich heen kreeg in de Veentunnel in Deventer had niet op een ongelukkiger moment kunnen komen. Als het iets later was gebeurd, had de gemeente de put die oorzaak is van de wateroverlast al gerepareerd. ,,De hele rioolput knalde er af.’’