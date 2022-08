Regionale producenten slaan handen ineen en organiseren markt vol streekproducten in Deventer

met foto's en video Zo ziet het brandpand in de binnenstad van Deventer er nu uit

Een compleet verwoest dak, zwartgeblakerde raamkozijnen en water, heel veel water. De ravage na de grote brand in de binnenstad van Deventer is groot. De brand vond plaats in een woning boven de voormalige fotozaak Hekkert. Ook de naastgelegen kaashandel vatte vlam.

