Relatietherapie tijdens een diner in Deventer restaurant: ‘Trek in elkaar’

Het relatiediner Trek In Elkaar is een andere vorm van therapie die de Relatiewerkplaats in Deventer buiten de therapieruimte aanbiedt in samenwerking met restaurant Chez Antoinette. Het diner vindt plaats op woensdag 23 november.

Praktijkvoorbeelden

Relatietherapeut Wietze van der Laan vertelt tijdens het driegangendiner over de problemen waar bijna elk stel tegenaan loopt, maar waar niemand het over heeft. Hij geeft praktijkvoorbeelden en komt na elke gang met vragen om als stel over door te praten. Er vindt geen groepsgesprek plaats of kennismaking met de andere stellen. Er is ruimte voor twaalf stellen.

Het relatiediner bij Chez Antoinette, Roggestraat 12, start om 19.00 uur. Aanmelden kan via contact@relatiewerkplaats.nl. Meer informatie over deze vorm van therapie via relatiewerkplaats.nl.