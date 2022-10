RK-kerk 2.0 is rennen en vliegen door Salland en Achterhoek voor pastor: ‘Kilometers maken en strak plannen’

Miljoen euro extra om Devente­naar met koophuis door energiecri­sis te helpen

Deventenaren met een koophuis kunnen via de gemeente meer geld krijgen om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo kunnen ze de gas- en stroomrekening drukken. Aanvankelijk was per huishouden 1000 euro beschikbaar; dat rekt de gemeente nu op naar 2000 euro.

