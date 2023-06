Rob uit Deventer viel in een groot gat na de dood van zijn Marion: ‘Ik was de pineut’

Kok Dheya (33) van de Deventer asielboot is eindelijk weer chef: ‘Zo blij dat ik dit kan doen’

Koken, uitserveren, en de tafelschikking. Vluchtelingen van de Deventer asielboot hebben voor twee avonden het restaurant van de schouwburg overgenomen. In de keuken is Dheya de baas. Eindelijk weer, want in Jemen had hij ook zijn eigen restaurant. ,,Een compleet nieuwe ervaring.’’