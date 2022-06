Roerige aanloop naar Deventer evenementenzomer: ‘Ik ben iemand anders, het is geen verjaardagsfeestje’

Het begon met kritiek van de horeca aan de Brink dat Op Stelten dit keer geen grote hoofdact heeft op het plein. Daarna gemor over de Boekenmarkt, met in augustus geen 800 maar 500 kramen én geen kramen op de Brink. De meeste Deventer antiquariaten komen uit onvrede niet, ook niet nadat voor het plein in allerijl een alternatief randprogramma is bedacht, zonder kramen. ,,Ze blijven er stellig in dat ze een jaar overslaan”, reageert Westerbrink. ,,We gaan na de zomer weer met elkaar in gesprek, zodat iedereen er volgend jaar volle bak bij is.”