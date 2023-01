Rust er een vloek op de vuurwerkshow in Deventer? Gemeente blaast evenement af: ‘Dan maar in 2024'

Van wieg tot graf Holtenaar Gerrit van Coeverden (90), de jonkheer, de baron, werkte jaren op de melkfa­briek

Holtenaar Gerrit van Coeverden (90) kon je bijna in een spreuk vangen. In de term ‘Arbeid adelt’. Gerrit werkte op zijn boerderij, werkte in de melkfabriek. Maar Gerrit was meer. Waar Gerrit vaak over zweeg, daar spraken zijn rijbewijs en zijn ID wel over. Daarin kon je lezen: Gerrit Hendrik Baron van Coeverden.

28 december