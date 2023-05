Sandra uit Deventer wacht al zeventien jaar op plek voor woonwagen: ‘Nieuw uitsterfbeleid door strenge regels’

Op het nippertje kan Deventer avondvier­daag­se definitief doorgaan: ‘Vorige week kregen we de vergunning’

Lopen, gezelligheid en als beloning een medaille. Even leek het alsof de avondvierdaagse in Deventer dit jaar niet doorging. Het oude bestuur vertrok en er was geen vervanging. In anderhalve maand tijd kwam een nieuw bestuur bij elkaar. En gingen ze bezig met het regelen. ,,Er zijn dit jaar een aantal dingen nieuw.”