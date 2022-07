Sanne (30) ontmoette de Spaanse zanger van haar dromen: ‘Ik dacht dat het onmogelijk was’

indebuurtWaar de meeste Deventenaren gewoon een kaartje kopen en de auto instappen om naar een festival te gaan, ligt dat voor Sanne Dasselaar (30) net even anders. Ze is rolstoelgebonden. Toch had ze een goede reden om alles op alles te zetten voor een retourtje Bospop. “Ik ben groot fan van de Spaanse zanger Juanes.”

Hoe kom ik er, hoe ziet het terrein eruit en welke begeleiding neem ik mee? Het zijn allemaal vragen die Sanne zich moet stellen alvorens ze een concert of festival bezoekt. Ze woont begeleid bij InteraktContour locatie Spikvoorde in de Vijfhoek. “Ik ben geboren met een open ruggetje en daarom kan ik niet lopen. Normaal gesproken ben ik met mijn rolstoel behoorlijk mobiel en ga ik vaak op pad.”

Uitdagingen

Een festival bezoeken brengt voor haar wat extra uitdagingen met zich mee. “Eigenlijk dacht ik altijd dat het helemaal niet mogelijk was. Er moet rolstoelvervoer komen, het terrein moet redelijk toegankelijk zijn. Ook moet er iemand mee willen, niet alleen voor de gezelligheid maar ook om mijn katheter zo nodig te wisselen. Natuurlijk kan ik daarvoor naar de EHBO, maar iemand dichtbij is toch prettiger.”

Para tu Amor

Toen ze echter hoorde dat er een bepaalde zanger naar Nederland zou komen, was het voor Sanne reden om alles op alles te zetten toch eens te gaan. “Juanes werd in 2003 al redelijk bekend met een paar Spaanstalige nummers. Ik was direct helemaal fan, maar in 2006 brak hij door met onder andere de zomerhit ‘La Camisa Negra‘.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Als kers op de taart ontmoette Sanne haar favoriete Spaanse zanger Juanes. © Foto | InteraktContour

Sindsdien volgt Sanne hem op de voet. “Via Instagram volg ik precies waar hij is, ik ben ook lid van de fanclub. Ik vertaal iedere songtekst. Het nummer ‘Para tu Amor’ is mijn favoriet, het gaat over de liefde. Hij zong dit nummer eens speciaal voor zijn kinderen.”

Juanes op Bospop

Groot was dan ook de verrassing toen diezelfde Juanes zijn opwachting zou maken in Nederland. “Ik zag dat hij naar Bospop in Weert zou komen. Daar wilde ik heel graag bij zijn.” Toch liet ze het plan in eerste instantie varen. “Ik dacht dat het nooit zou lukken. Er is zoveel om te moeten regelen.”

De wil was groter. “Even later bedacht ik: het móet gewoon kunnen en dus legde ik het voor aan mijn begeleidster Diana.” Die was niet per se verbaasd over het voorstel. “Maar wel over de muziekstijl die ik blijkbaar leuk vond, dat hadden ze niet achter me gezocht”, lacht Sanne. “De eerste reactie van Diana was: bestel gewoon die kaarten, dan zien we wel hoe we het gaan regelen.”

Lekker hobbelen

Zo gezegd, zo gedaan. Sanne was in het bezit van toegangskaarten voor Bospop. “En dus moesten we een rolstoelauto regelen om naar het Limburgse Weert te rijden. Mijn taxi-tegoed was niet meer voldoende voor die rit, gelukkig konden we een auto van Stichting de Zonnebloem huren. Een mooi dingetje.”

Quote Ik had in ieder geval níet moeten zeggen dat ik Spaans aan het leren was Sanne Dasselaar

Met Diana achter het stuur kon de rit beginnen. “Eenmaal bij het terrein zag ik het direct: dat wordt hobbelen. We zochten daarom een parkeerplekje zo dicht mogelijk bij de ingang. Gelukkig was het mooi weer en was het terrein daardoor droog. Eenmaal op de rolstoeltribune bleek het zicht op het podium nogal tegen te vallen.”

Spaanstalige ontmoeting

Maar wat er daarna gebeurde, maakte het allemaal de moeite waard. “Het optreden was heel mooi, ik kende alle nummers. Via via had ik te horen gekregen dat ik Juanes misschien zelfs zou kunnen ontmoeten, eigenlijk geloofde ik dat niet zo”, lacht Sanne. “Maar toen ik even een kijkje ging nemen, stond hij daar ineens voor mijn neus”, straalt ze.

“Veel van wat hij zei verstond ik stiekem niet, omdat BlØf intussen keihard aan het optreden was. Toch begreep ik dat hij houdt van zijn fans. Zelf wist ik niet zo goed wat ik moest zeggen. Wat ik in ieder geval níet had moeten zeggen, is dat ik was begonnen om Spaans te leren. Dat ging hij natuurlijk even testen.”

Naar het buitenland

De ontmoeting maakte Sanne nog meer fan dan ze al was. “Hij is heel normaal en toegankelijk, dat is zo mooi.” Ook haar eerste festivalbezoek smaakt naar meer. “Ik ben al aan het kijken naar een avondoptreden van Juanes, dan is de sfeer nog beter. Die optredens zijn alleen wel allemaal in het buitenland, dat moet dan toch ook lukken?”

Jouw droom?

Kwam er deze zomer ook een grote droom van jou uit? Vinden wij geweldig! Laat het weten via deventer@indebuurt.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.