Saxion showt eerste blouse van plastic uit de IJssel en werkt met Zutphense ondernemer aan kledingcollectie

Over een paar jaar is het voor in bijvoorbeeld Deventer en Zutphen wellicht de gewoonste zaak van de wereld om in kleding van rivierplastic uit de IJssel te lopen. Maar bestuursvoorzitter Anka Mulder weet deze donderdagmiddag, bij de opening van het hogeschooljaar van Saxion, alle ogen op zich gericht. Of beter gezegd, op haar blouse. Vervaardigd uit dunwandige plastics, zoals petflessen uit de IJssel, en biologisch katoen.